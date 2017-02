37°2 : Une femme qui aime les hommes // 14.02.17

Cette semaine , un peu de luxure dans 37°2. C’est la saint-Valentin et on va fêter ça dignement en tendant le micro à Grozian, 23 ans et nouvellement monogame.

Vous n’entendrez pas de tabous, de bien-pensances ou de rose qui monte aux joues. Vous entendrez une ôde aux joies de la chair et aux beautés brutes du corps. Elle est terriblement carnivore, mais exclusivement en ce qui concerne les hommes et elle propose un petit partage d’expérience.

Une homme qui aime les femmes on appelle ça un Don Juan, une femme qui aime les hommes on appelle ça comment? Autodéfinition et transgression des genres par l’intéressée.

Un portrait réalisé par Fanny, diffusé pour la première fois le 6 novembre 2012