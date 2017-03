37.2 / Xavier, L’éthique du bouclier / 14.03.2017

Cette semaine 37°2 fait dans l’adrénaline ! Et vous présente Xavier.

Vous n’entendrez pas les « pschit » des lacrymos, ni les chansons de Notre Dame des Landes. Mais vous entendrez le cœur qui bat derrière l’armure-qui-fait-peur des encadreurs de manifs, et le dialogue possible entre l’écolo et Robocop’.

Vous entendrez la question : Jusqu’à quand obéir ? Ressortez vos manuels de philo, vous avez cinq heures.

Un portrait réalisé par Fanny Catté avec la participation d’Auréanne Colineau, diffusé pour la première fois en février 2013