37°2 / Marvin, du jazz au coeur de la ville / 17.01.17

« Nous avons de la place pour rire, pour aimer, pour être aimés, pour espérer, pour être romantiques, pour être légers, pour être heureux, pour être libres […] Le plus important, c’est de raconter notre histoire. »

C’est ainsi que Marvin envisage son quotidien: presque tous les jours depuis quatre ans, il se rend dans les couloirs du métro parisien pour chanter ses chansons préférées du répertoire américain, adaptées à sa personne, car chaque chanson reflète son histoire.

C’est à Baltimore que Marvin entame son parcours de chanteur. Dans la cité de la ville connue pour The Wire, Marvin apprend à chanter mais aussi à aimer la musique plus que tout, comme le faisait sa mère, chanteuse de Gospel de renom dans sa communauté.

Dans le métro, Marvin fait face à de la gentillesse et de l’indifférence, de l’aide et de l’incompréhension, et à la désapprobation quelquefois bienveillante des contrôleurs de la RATP.