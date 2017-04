37°2 / Trente-sept Deux, dans le métro / 04.04.2017

Proposé en triptyque, le 37°2 de cette semaine dessine le profil des habitants de cette station. Il y a Philippe et Maxime, les hommes aux duvets, ceux qu’on ne veut pas toujours voir et qui semble avoir été installé là en même temps que les poubelles et le distributeurs automatique. Il y a aussi Alex, le musicien. Un brin comédien, il joue les ménestrels au milieu de la foule. Et enfin il y le métro, bruyant, agaçant, fatiguant… Il tente parfois de voler la vedette de nos portraiturés du jour en imposant son fracas par dessus les voix.

Un portait réalisé par Auréanne Colineau et Charlène Nouyoux

Première diffusion le 19 novembre 2013

