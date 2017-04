37.2 : Arshid, médecine et piano d’un pays à l’autre // 25.04.17

Arshid : la médecine et le piano d’un pays à l’autre

Pratiquer la médecine et le piano à un haut niveau, c’est ce que fait Arshid depuis longtemps. Pour lui cette dualité est plutôt naturelle, le travail du compositeur et celui du praticien médical relèvent d’une même approche « Le travail de fond est très important, il y a beaucoup de travail à faire dans l’un et dans l’autre, aussi sérieux, et une fois qu’on avance, c’est la créativité de la personne qui va l’amener à faire de la poésie et de la recherche. »

Mais Arshid n’entretient pas que cette dualité là puisqu’il est à la fois français et iranien.

Ainsi il nous raconte, en même temps que ses deux activités, son arrivée en France et la façon dont il a vécu et vit aujourd’hui cet « exil ».