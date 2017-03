2017 ou la renaissance du vignoble d’Ile de France ?

Tout parisien qui se respecte connaît de près ou de loin le vignoble de la butte de Montmartre et la fête des vendanges du Château Charonne, organisée chaque second weekend de septembre rue Léon Frot par le bistrot Melac : une joyeuse kermesse qui en fin de journée tourne en vaste beuverie où l’on foule au pied dans de grandes bassines les raisins qui ont muri sous le soleil parisien, ardent comme on le sait. Plantée il y a presque 40 ans, la vigne, là-bas, est monté se réfugier au-dessus de l’enseigne du bistrot et donne chaque année quelques dizaines de bouteilles. Du 100% baco — c’est le nom du cépage — sur un délicieux terroir du quartier de Charonne… Mais qui a déjà goûté ici une cuvée du Château Charonne ? Personne. Et qui a goûté les vins de Montmartre ? Pas grand monde. Car tout ceci est évidemment anecdotique, et l’on aurait tendance à dire que le vin parisien est anecdotique. Mais qui sait, avec le réchauffement climatique, les grandes maisons champenoises investissent en Angleterre et ailleurs : le vin parisien pourrait-il renaître ? Combien l’Ile de France compte t-elle de micro-vignobles ? Combien sont les vignerons amateurs qui font vinifier leurs récoltes dans des coopératives ? Existe t-il de bons vins franciliens ? Quelle est l’histoire de notre région viticole, quel est son futur ? Voici les questions que se posera l’équipe des Coudes sur la Table ce soir.

Les invités :

Patrice Bersac, président des vignerons franciliens, responsable de la promotion, de la défense et de la gestion de la viticulture professionnelle francilienne et de la viticulture patrimoniale en France.

Emmanuel Monteau, vigneron et conseiller viticole pour de nombreuses communes de l’Ile de France.

Jean-Hugues Bretin, créateur de l’application Raisin, dont le but est de localiser à Paris et ailleurs, les restaurants et caves qui possèdent au moins 30% de vins naturels dans leur carte.

Une émission enregistrée à la cave Le Sourire au Pied de l’Echelle (11e), préparée et présentée par Louis Michaud, avec la participation de Yann Diologent, Fabrice Tessier, Bérangère Fagart et Lise Côme.