C’était le 25 décembre 2016 chez Radio Campus Paris.

Typhaine, Kamel et Thomas avaient bombé leur torse de peinture pour accueillir Raphael Fédérici, également connu sous le pseud’ de ParisSketchCulture. Street artiste de la génération 1986, Raphael Fédérici vit et travaille à Paris. Il revendique son art comme urbain, alliant illustration, graphisme, peinture, bande dessinée et d’autres formes d’arts utiles à la fabrication de son univers.

En vidéo





Le programme

00’00 Lancement et présentation de Radio Pépins. 42’04 Le moment « J’ai mangé une pomme », nos tops et flops de la semaine. 03’04 ♫ Radiohead – Present Tense 46’32 ♫ The Drifters – White Christmas 06’48 Interview formelle & questions des auditeurs. #askFédérici 48’00 #jaiunpépin I La radio libre : – Les bonnes résolutions – La panne 29’14 ♫ Jojo Abot – To Li 1’04’54 Fin de l’émission. 31’19 Le KCM, le questionnaire de Kamel.

Le standard : 01 72 63 46 84.